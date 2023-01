Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Hugsweier - Schwer verletzt nach Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Lahr, Hugsweier (ots)

Am Sonntagabend ereignete sich in Hugsweier ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 31-jähriger BMW-Lenker befuhr hierbei kurz nach 18 Uhr die Flugplatzstraße in Fahrtrichtung Lahr, als er mutmaßlich in Folge von zu hoher Geschwindigkeit leicht nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch das Gegensteuern, um sich auf der Fahrbahn zu halten, verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem links neben der Straße verlaufenden Metallzaun. Durch die Kollision wurde der 31-Jährige leicht und seine gleichaltrige Beifahrerin schwer verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der mutmaßliche Unfallverursacher unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Eine durchgeführte Alkoholüberprüfung verlief mit etwa 0,6 Promille positiv. Ferner steht eine zusätzliche Drogeneinwirkung im Raum, weshalb der BMW-Fahrer eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Ob dem Unfall möglicherweise ein Autorennen vorausging, müssen die weiteren Ermittlungen der Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg zeigen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder zu möglicherweise weiteren beteiligten Fahrzeugen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-4200, bei den Ermittlern. Die freiwillige Feuerwehr Lahr unterstütze mit 15 Einsatzkräften die Maßnahmen an der Unfallstelle.

/lg

