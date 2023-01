Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: A5, Offenburg - Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Derzeit ist die A5 zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Offenburg voll gesperrt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am heutigen Morgen gegen 05:35 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw, in dessen Folge der Lkw ins Schleudern geriet. Der 40-Tonner blockiert seither alle Fahrspuren in Fahrtrichtung Süden. Eine Ausleitung an der Anschlussstelle Appenweier wird eingerichtet. Über die Dauer der Sperrung können derzeit keine Angaben gemacht werden.

/DPK

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell