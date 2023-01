POL-OG: Durmersheim, Würmersheim - Körperverletzung mit Folgen

Hausach (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Autofahrerin hat sich am Dreikönigstag gegen 13.00 Uhr auf der B33 in Höhe Hausach ereignet. Nach ersten Ermittlungen wollte eine 81-jährige VW-Fahrerin aus Richtung Wolfach kommend von der B294 auf die B33 in Richtung Sommerbergtunnel auffahren. Hierbei übersah sie eine aus Richtung Gutach kommende und in gleiche Richtung fahrende 68-jährige Lenkerin ...

