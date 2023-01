Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Vorfahrt missachtet

Hausach (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Autofahrerin hat sich am Dreikönigstag gegen 13.00 Uhr auf der B33 in Höhe Hausach ereignet. Nach ersten Ermittlungen wollte eine 81-jährige VW-Fahrerin aus Richtung Wolfach kommend von der B294 auf die B33 in Richtung Sommerbergtunnel auffahren. Hierbei übersah sie eine aus Richtung Gutach kommende und in gleiche Richtung fahrende 68-jährige Lenkerin eines Opel. Bei der Auffahrt kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin des VW zog sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. /bab

