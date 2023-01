Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Schwer verletzt nach Vorfahrtsmissachtung

Baden-Baden (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 19.45 Uhr auf der Kreisstraße 9616 zwischen Eisental und Steinbach zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Leichtkraftradfahrer. Ein 35-jähriger Volvo-Fahrer bog von der Steinbacher Straße auf die Kreisstraße in Richtung Bühl ein und übersah hierbei den in Richtung Steinbach fahrenden 18-jährigen Leichtkraftradfahrer. Dieser wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in eine umliegende Klinik eingeliefert. Die Kreisstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 20000EUR geschätzt.

/EWM

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell