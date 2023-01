Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Hohberg - Wildunfälle, Verhaltenshinweise

Kehl (ots)

Zwei Wildunfälle im Viehweidweg in Kehl sowie auf der K5332 im Bereich des Niederschopfheimer Baggersees haben neben einem verendeten Reh auch zu einem Sachschaden von insgesamt 5.500 Euro geführt. Zwischen Kittersburg und Marlen ist ein Golf-Fahrer am Mittwochabend unweit eines dortigen Tennisheim mit einem Reh kollidiert. Das Reh war sofort tot. Am Golf entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Auf der K5332 ereilte in der Nacht auf Donnerstag ein BMW-Lenker das gleiche Schicksal. Kurz nach 2:30 Uhr prallte ein querendes Reh in die Fahrzeugseite des BMW, wodurch am Wagen ein Schaden von rund 4.000 Euro entstand. Über den Verbleib des Rehs liegen keine Erkenntnisse vor. Deshalb gilt ganz besonders im Wald und an unübersichtlichen Stellen auf offenem Feld: Fuß vom Gas, aufmerksam und bremsbereit sein und besonders auf die Fahrbahnränder achten. Wenn ein Wildtier auf der Fahrbahn steht: Bremsen, Hupen und Abblenden - keine riskanten Ausweichmanöver in den Gegenverkehr oder den Straßengraben riskieren. Dies hat meist gravierende Schäden oder gar Verletzungen zur Folge.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell