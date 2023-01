Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Falsche Spendensammler, Warnhinweis der Polizei

Hausach (ots)

Am Mittwochmittag seien laut Zeugenhinweisen mehrere junge Männer "In den Brachfeldern" unterwegs gewesen und hätten in betrügerischer Weise versucht, Spendengelder zu erlangen. Der Spendenaufruf sei im Namen eines Landesverbandes erfolgt, was allerdings nicht der Wahrheit entspricht. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die drei Männer gefälschte Spendenunterlagen vorgelegt, um über später vorgefundene Spendenlisten Geld zu ergaunern. Als sich die Verdächtigen beobachtet gefühlt haben, seien sie gegen 13 Uhr in einem hellen Audi, älteres Modell mit rumänischer Zulassung, verschwunden. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben Ermittlungen wegen Sammlungsbetrug eingeleitet und weisen darauf hin, dass von Spendensammlern stets eine entsprechende Legitimation verlangt werden sollte. Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Personen geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer: 07832 97592-0 an die Ermittler.

/wo

