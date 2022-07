Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Zwei Autofahrer verletzen sich leicht bei einem Unfall - Polizei sucht Zeugen (12.07.2022)

Trossingen (ots)

Am Dienstag, gegen 18 Uhr, ist es in der Industriestraße zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Autofahrer sich leichte Verletzungen zugezogen haben und ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro entstanden ist. Ein 37-jähriger Fahrer eines Hyundai war auf der Industriestraße in Richtung Carl-Benz-Straße unterwegs. Auf Höhe der Firma DHL bog zeitgleich ein 39-jähriger VW Golf-Fahrer vom dortigen Parkplatz nach rechts auf die Industriestraße ein. Hierbei prallte er mit dem Hyundai-Fahrer zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich beide Fahrer leicht und mussten zur medizinischen Behandlung von Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Aufgrund von widersprüchlichen Aussagen der Beteiligten sucht die Polizei nun Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

