Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil) Beim Vorbeifahren geparktes Auto gestreift und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil (ots)

Am Dienstagabend, vermutlich gegen 18.15 Uhr, ist ein Unbekannter vor dem Anwesen Flötzlinger Straße 22 zu dicht an einem dort geparkten Auto des Typs Chevrolet Spark vorbeigefahren und hat dieses beschädigt. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Chevrolet in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Nun ermittelt die Polizei Rottweil (0741 477-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

