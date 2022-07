Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan - Fürnsal, K 5518, Lkr. Rottweil) Unfall beim Überholen eines Linksabbiegers

Dornhan - Fürnsal, K 5518, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall beim Überholen eines Linksabbiegers ist es am späten Dienstagnachmittag zwischen Dornhan und Fürnsal auf der Kreisstraße 5518 gekommen. Ein 31-Jähriger war gegen 16.30 Uhr mit einem Quad auf der K 5518 von Dornhan in Richtung Fürnsal unterwegs und wollte auf Höhe des Pfauhofs nach links abbiegen. Zeitgleich wollte ein in gleicher Richtung mit einem VW Caddy fahrender 63-Jähriger das Quad überholen. Bei einer folgenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurde keine Person verletzt. Am Quad und dem VW Caddy entstand bei dem Unfall rund 8.500 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

