POL-KN: (Schramberg-Sulgen, Lkr. Rottweil) Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Schramberg-Sulgen, Lkr. Rottweil (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Pedelec-Fahrer bei einem Sturz am Dienstagnachmittag in Sulgen auf der Hardtstraße zugezogen. Der 20-Jährige war gegen 15.10 Uhr mit einem Pedelec der Marke Husqvarna talwärts von Hardt in Richtung Sulgen auf der Hardtstraße unterwegs. Kurz vor dem Kirchplatz stürzte der Radfahrer alleinbeteiligt, vermutlich, weil er die Vorderradbremse zu heftig betätigt hatte. Bei dem Sturz zog sich der 20-Jährige schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch eintreffende Rettungskräfte wurde der junge Mann mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum geflogen.

