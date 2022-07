Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel

Lkr. Konstanz) Vier Personen bei Gebäudebrand verletzt (12.07.2022)

Singen (Hohentwiel) (ots)

Ein Gebäudebrand in der Singener Innenstadt hat am späten Dienstagabend zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst geführt. Gegen 23:05 Uhr stellte ein Anwohner der Ekkehardtstraße mehrere brennende Mülltonnen in einem überdachten Hauseingang fest und alarmierte über Notruf die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten stand bereits der komplette Hauseingang des Mehrfamilienhauses in Flammen, mehrere Bewohner befanden sich auf Grund der Rauchentwicklung an den Fenstern und hatten sich teilweise auf eine Dachterrasse geflüchtet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Singen, welche mit 50 Mann und 12 Einsatzfahrzeugen vor Ort war, konnte ein weiteres Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden. Die Hausbewohner wurden unter Einsatz einer Drehleiter aus dem Gebäude gerettet. Vier Personen erlitten leichte Verletzungen und mussten durch den Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum eingeliefert werden. Da das Wohngebäude durch die starke Verrußung bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar war, sorgte die Stadt Singen für eine anderweitige Unterbringung der Personen. Das Gebäude konnte durch das Technische Hilfswerk gesichert werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die zweispurige Ekkehardtstraße bis gegen 01:30 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt. Am Wohngebäude entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden, welcher noch nicht abschließend beziffert werden kann. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

