POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen-und Sachschaden auf der B 111 Insel Usedom

Pasewalk (ots) - In der Nacht des 06.06.2022, gegen 00:15 Uhr, ereignete sich auf der B 104 in der Ortslage Löcknitz ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und erheblichem Sachschaden. Eine 65- jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW VW Golf die Chausseestraße aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung Polen. Sie ist nach eigenen Angaben kurzzeitig beim Fahren eingeschlafen und dann nach rechts ...

