Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Löcknitz

Pasewalk (ots)

In der Nacht des 06.06.2022, gegen 00:15 Uhr, ereignete sich auf der B 104 in der Ortslage Löcknitz ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und erheblichem Sachschaden. Eine 65- jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW VW Golf die Chausseestraße aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung Polen. Sie ist nach eigenen Angaben kurzzeitig beim Fahren eingeschlafen und dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wo sie mit einem dort geparkten PKW VW Golf kollidierte. Die Fahrzeugführerin und ihr 68- jähriger deutscher Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden durch Rettungskräfte in die Asklepiosklinik nach Pasewalk verbracht. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 EUR. Die Unfallstelle musste anschließend gereinigt werden, da aus dem unfallverursachenden Fahrzeug Betriebsstoffe ausgetreten waren. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell