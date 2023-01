Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Fahrzeugbrand

Gagggenau (ots)

Am frühen Morgen des Dreikönigstages gegen 03:40 Uhr kam es in der Gaggenauer Hildastraße zum Brand von mehreren Fahrzeugen. Insgesamt vier Pkw (Cupra, BMW, Ford und Daimler) wurden durch das Feuer schwer beschädigt bzw. zerstört. Teilweise wurden durch den Brand auch die Hausfassaden in unmittelbarer Nähe in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe sowie die genaue Brandursache sind noch nicht geklärt, die Kriminalpolizei ermittelt jedoch wegen des Verdachtes auf Brandstiftung. Zeugen werden gebeten ihre Wahrnehmungen der Kriminalpolizei Offenburg (0781 21-2820) oder der Internetwache (polizei-bw.de/internetwache/) zu melden.

