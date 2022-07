Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Einbruch in ehemalige Sparkassenfiliale

Bodenwerder

In der Nacht zu Donnerstag den 30.06.2022 ereignete sich in Bodenwerder an der Ernst-Reuter-Straße ein Einbruch in die ehemalige Filiale der Sparkasse Hameln-Weserbergland. Bislang unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln eines Seitenfensters in die leerstehenden Räumlichkeiten bis hin zum rückwärtigen Raum des Geldausgabeautomaten. Die Täter versuchten durch massive Gewalteinwirkung den Automaten zu öffnen, gelangten dabei jedoch nicht an das Bargeld, richteten aber einen Sachschaden in Höhe von mindestens 30.000,- Euro an. Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich die Tat im Zeitraum von 01.00h - 02.00h ereignet haben. Der Einbruch wurde erst gegen 09.00h festgestellt. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt und zur Spurensicherung die Kriminaltechnik des Zentralen Kriminaldienstes der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden hinzugezogen. Die Ermittlungen wurden durch den Kriminaldienst des Polizeikommissariat Holzminden übernommen. Die Ermittler bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang mögliche relevante Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 in Verbindung zu setzen.

