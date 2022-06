Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Bedrohung auf dem Festzelt

Eschershausen (ots)

Im Ablauf des diesjährigen Schützenfestes in Eschershausen kam es am Samstagmorgen, den 25.06.22 gegen 03:00 Uhr im Festzelt am Angerweg zu einer verbalen Bedrohungshandlung.

Die polizeiliche Anzeigenaufnahme erfolgte etwa eine Stunde später, nachdem das männliche Opfer die auf dem Festplatz anwesenden Polizeikräfte ansprach. Diese Person wird gebeten, nochmals mit der Polizeistation Stadtoldendorf telefonisch in Kontakt zu treten (05532/504750).

