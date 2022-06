Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrssicherheitswoche im Zuständigkeitsbereich des PK Bad Pyrmont von Montag, 04.07.2022, bis Samstag, 09.07.2022

Bad Pyrmont (ots)

Durch das Polizeikommissariat Bad Pyrmont wird in der kommenden Woche, von Montag, 04.07.2022, bis Samstag, 09.07.2022, die diesjährige Verkehrssicherheitswoche durchgeführt.

Die Beamten des Einsatz- und Streifendienstes werden dabei durch die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden sowie weiteren Fremdkräften unterstützt.

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum angrenzenden Bundesland Nordrhein-Westfalen wird zusätzlich eine Zusammenarbeit mit Beamten und Beamtinnen der Polizei Lippe erfolgen.

In dieser Woche können sich die Verkehrsteilnehmer auf umfangreiche Kontrollen im Landkreis Hameln/Pyrmont einstellen.

Zu den Hauptunfallursachen zählten in den vergangenen Jahren die Beeinflussung durch Alkohol und Drogen, überhöhte Geschwindigkeit sowie die Nutzung elektronischer Geräte und die damit verbundene Ablenkung im Straßenverkehr. Konsequente Verkehrssicherheitsarbeit ist weiterhin unerlässlich, um auch zukünftig zur Reduzierung der Unfallzahlen beizutragen.

Demnach stehen in der Verkehrssicherheitswoche die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer, die Bekämpfung der aufgezählten Hauptunfallursachen und die damit resultierende Erhöhung der Verkehrssicherheit im Vordergrund.

Neben ganzheitlichen Fahrzeugkontrollen soll der gewerbliche Güterverkehr überwacht werden. Weiterhin sind Kontrollen von Fahrrädern, E-Bikes und E-Scootern geplant.

Um auch die zukünftigen Fahranfänger zu sensibilisieren, ist am Dienstag, 05.07.22, eine ganztägige Präventionsveranstaltung auf dem Parkplatz am Gondelteich für die 9. Klassen der Schulen in Bad Pyrmont geplant. Unterstützt wird dieser Tag neben Kräften des PK Bad Pyrmont sowie der PI Hameln durch die Verkehrswacht Niedersachsen. Den Schülerinnen und Schülern sollen die Wirkungen und Konsequenzen von Alkohol und Betäubungsmitteln im Hinblick auf die Teilnahme am Straßenverkehr mit Fahrrädern und E-Scootern aufgezeigt werden. Dies soll u. a. durch mehrere interaktive Stationen, wie Ablenkungsparcours verdeutlicht werden.

Im Anschluss an die Verkehrssicherheitswoche wird über die Ergebnisse nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell