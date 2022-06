Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Anwohner beobachten nachts Kraftstoffdiebe

Bad Münder (ots)

Aufmerksame Zeugen beobachteten in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Personen, die in Bakede mit großen Kanistern zwischen Fahrzeugen hin- und hergingen. Sie verständigten die Polizei.

Die Anwohner in der Schulstraße wurden nachts gegen 03:30 Uhr durch das Gebell ihrer Hunde geweckt. Bei der Nachschau erkannten die Zeugen zwei Personen, die sich mit Kanistern in den Händen zwischen mehreren Fahrzeugen bewegten. Dieses Verhalten kam den Anwohnern verständigt vor, so dass sie richtigerweise den Notruf wählten.

Mehrere Streifenwagen fuhren Bakede an. Vermutlich bemerkten die Verdächtigen, dass sie beobachtet wurden und flüchteten vor dem Eintreffen des ersten Funkstreifenwagens.

Die eintreffenden Beamten trafen jedoch auf ein abgestelltes Fahrzeug, das mit großen Kanistern beladen war. Ein Absaugschlauch und starker Dieselgeruch deutete darauf hin, es man es hier mit einem Kraftstoffdiebstahl zu tun hatte.

Im Nahbereich konnten zwei geparkte Lkw festgestellt werden, aus deren Tanks der wertvolle Diesel abgesaugt und in die Kanister umgefüllt wurde.

Nach ersten Schätzungen dürften mindestens 200 Liter, vermutlich aber noch weitaus mehr Kraftstoff aus den Fahrzeugtanks entwendet worden sein.

Der von den Tätern zurückgelassene Kombi mit 8 gefüllten Großkanistern wurde abgeschleppt und sichergestellt. Ermittlungen an der Halteranschrift des Wagens in Hannover verlief in der Nacht ergebnislos.

Am gestrigen Sonntag erschien ein 36-jähriger Mann bei der Polizei Bad Münder und gab an, einer der gesuchten Täter zu ein. Er ließ sich vernehmen. Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurden im Anschluss erkennungsdienstlich behandelt. Der Tatverdacht als Komplize richtet sich gegen den 29-jährigen Halter des Täterfahrzeuges aus Hannover.

Weitergehende Ermittlungen dauern noch an.

Hier war es der Wachsamkeit von Hunden und der Aufmerksamkeit von Anwohnern zu verdanken, dass ein versuchter Diebstahl von Kraftstoffen nicht vollendet werden konnte. In diesem Fall wurden erfolgreich die Hinweise umgesetzt, die die Polizei in ihren Präventionsangeboten immer wieder anspricht: - Notieren Sie Kennzeichen, Fahrzeugtyp und -farbe von fremden Fahrzeugen in Ihrer Umgebung. - Prägen Sie sich das Aussehen von unbekannten Personen in Ihrer Umgebung ein. - Achten Sie auch auf Vorkommnisse bei Ihren Nachbarn. - Teilen Sie ihre Beobachtung umgehend der Polizei mit, in Notfällen und dringenden Verdachtsfällen wählen Sie 110 - Greifen Sie nicht selbst ein und sprechen Sie die Verdächtigen nicht grundlos an

Weitere Hinweise zu Sicherheitsthemen und Verhaltensregeln sind auch unter www.k-einbruch.de zu finden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell