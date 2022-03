Polizei Braunschweig

POL-BS: Auseinandersetzungen in der Wallstraße - Polizei schließt Club

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wallstraße,

05.03.2022, 01.00 Uhr - 04.30 Uhr

In der Wallstraße kam es in der Nacht auf Samstag zu mehreren Auseinandersetzungen. In Absprache mit dem Betreiber wurde am frühen Morgen ein Club geschlossen.

Am Wochenende kam es aufgrund der gelockerten "Corona-Regeln" zur Öffnung sämtlicher Diskotheken und Clubs im Bereich der Braunschweiger Innenstadt. Es konnten lange Warteschlangen vor den Eingangsbereichen festgestellt werden. In der Nacht auf Samstag kam es insbesondere auf der Wallstraße zunächst vermehrt zu Streitigkeiten zwischen Feiernden. Um einer Eskalation entgegenzuwirken, richtete die Polizei ab etwa 01.00 Uhr eine Dauerpräsenz ein. Trotz der Anwesenheit eines Streifenwagens kam es im Anschluss jedoch zu Körperverletzungen und einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten. Immer wieder musste Unterstützung in die Wallstraße geschickt werden. Als gegen 03.40 Uhr ein Tatverdächtiger zu einer Körperverletzung aus einem Club geholt wurde, entstanden weitere Streitigkeiten und die Stimmung heizte sich auf. Um die Situation in dem Club und auf der Wallstraße zu beruhigen, wurde der Club in Ansprache mit dem Betreiber geschlossen. Im Anschluss entfernte sich ein Großteil der Feiernden aus dem Bereich und die Situation beruhigte sich.

