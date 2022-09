Polizei Gütersloh

POL-GT: 82-jähriger Fußgänger nach Unfall im Krankenhaus

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Samstagnachmittag (17.09., 14.20 Uhr) kam es auf der Bielefelder Straße in Höhe des Aegidienwalls zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 83-jährigen VW-Fahrer und einem 82-jährigen Fußgänger. Der Rheda-Wiedenbrücker beabsichtigte den Fußgängerüberweg aus Richtung Nordwall zu Fuß zu queren. Dabei schob er ein Fahrrad. Zeitgleich befuhr der 83-jährige Autofahrer die Mönchstraße in Fahrtrichtung Bielefelder Straße. Aus bislang unbekannter Ursache kam es dabei zu dem Zusammenstoß mit dem Fußgänger. Dieser stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

An dem Pkw und an dem geschobenen Fahrrad entstand Sachschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1000 Euro.

