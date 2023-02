Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeiliche Tuning- und Poser-Kontrollen

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Immer wieder gehen bei der Polizei Beschwerden bezüglich Lärmbelästigungen ein, die durch Poser oder Fahrer getunter Fahrzeuge verursacht werden. Das Polizeipräsidium Aalen geht gegen das Phänomen konzeptionell vor, insbesondere um Verstöße solcher Personen zu reduzieren, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und das Bilden regelrechter Eventszenen zu verhindern. So führten in der letzten Woche fachkundige Beamte der Verkehrspolizei Backnang gezielt Tuningkontrollen durch. Hierbei wurden zwei Fahrzeuge festgestellt, die beide aus dem Verkehr genommen werden mussten. Ein BMW-Fahrer wurde am Mittwochnachmittag in der Eugen-Adolff-Straße und das zweite Fahrzeug am Freitag in Waiblingen in der Liese-Meitner-Straße angetroffen. An dem Pkw BMW als auch am Pkw Audi waren diverse Mängel und technische Veränderungen feststellbar, die zur Erlöschung der Betriebserlaubnis führten. Ein Sachverständiger führte insbesondere folgende Mängel fest:

Fahrwerk zu tief und nicht zugelassen, keine Zulassung verbauter Distanzscheiben, Abgasanlage manipuliert, Luftfilter ohne Zulassung. Insbesondere jedoch waren die Motoren beider Fahrzeuge unzulässiger Weise extremen getunt, was unweigerlich zu einer Zwangsstilllegung der Autos führte. Die Betroffenen müssen nun mit erheblichen Bußgeldern und den Kosten für die angeordneten Gutachten rechnen.

Weitere Kontrollaktionen, auch unter Einbindung regionaler Partner, werden folgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell