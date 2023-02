POL-AA: Backnang: In Gegenverkehr gekracht

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach: Vorfahrt missachtet Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montag gegen 11.30 Uhr die Dieselstraße und missachtete zur Einmündung Benzstraße die Vorfahrt. Er stieß mit einem 39-jährigen Fahrer eines VW Buses zusammen, wobei sich dieser leicht verletzte. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr in der ...

