POL-AA: Waiblingen: Verdächtige Wahrnehmung

Waiblingen: (ots)

Bei einem Kindergarten in der Zeppelinstraße wurde am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Mann wahrgenommen, der dem Anschein nach mit zwei Maschinenpistolen unterwegs war. Auf Grund dieser Mitteilung fahndete die Polizei nach dem Mann, wobei auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Es konnte daraufhin im dortigen Umfeld ein Vater mit seinen zwei Kindern angetroffen werden, der zwei Spielzeugwaffen bei sich führte. Da die Spielzeugwaffen als solche aus der Ferne nicht erkannt werden konnten, wurden diese von der Polizei vorläufig zur weiteren rechtlichen Prüfung sichergestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

