Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Täferrot: Gebäudebrand

Täferrot: (ots)

Im Brunnenweg in Utzstetten geriet am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr ein älteres Wohngebäude auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Brand. Zur Brandbekämpfung sind derzeit die Feuerwehren aus Täferrot, Mutlangen und Leinzell sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Nach vorliegenden Erkenntnissen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches keine Personen im Gebäude. Die Brandursache als auch das Schadensausmaß ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Es sind auch bislang keine verletzte Personen zu beklagen. Der Polizeiposten Leinzell hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

