LPI-J: Kita-Zaun besprüht

Apolda (ots) - Eine 30-jährige Frau fuhr am Montag, den 06.02.2023 gegen 23:00 Uhr mit ihren E-Scooter auf der Erfurter Straße in Richtung Goethebrücke in Apolda. Als die Frau an einer unbekannten, männlichen Person vorbeifuhr, leerte dieser seine Bierflasche und warf sie in Richtung der 30-Jährigen auf den Boden. Der unbekannte verfehlte sein Ziel. Vereinzelte Glassplitter trafen die junge Frau, verletzt wurde sie nicht. Anschließend verschwand der Täter in ...

