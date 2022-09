Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Laptop und Schlüssel aus Büro gestohlen+ Glasvitrine an Bushaltestelle beschädigt+rucksack vor Einkaufsmarkt entwendet+Drogen sichergestellt+ Verkehrsunfälle

Gießen (ots)

Gießen: Laptop und Schlüssel geklaut

Auf einen Laptop und Schlüssel hatten es Einbrecher in der Nordanlage abgesehen. Zwischen 19.20 Uhr am Montag und 05.30 Uhr am Dienstag drückten sie das Fenster eines Büros auf und durchsuchten den Raum. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut wieder über das Fenster. Hinweise zu den Dieben nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Glasvitrine an Bushaltestelle beschädigt

Die Polizei sucht nach einer Sachbeschädigung Anfang September am Marktplatz nach Zeugen. Am Samstag ( 09. September) zwischen 03.50 und 04.05 Uhr beschädigte ein Unbekannter die Glasvitrine einer Bushaltestelle. Zu diesem Zeitpunkt fiel ebenfalls eine unbekannte Person mit einem länglichen Holzgegenstand auf. Der oder die Unbekannte trug ein braunes Basecap, eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und blaue Schuhe. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der aufgefallenen Person machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Rucksack entwendet

Auf einen Rucksack hatte es ein Dieb am Montag in der Frankfurter Straße abgesehen. Gegen 15.55 Uhr ließ ein 28-Jähriger seinen Rucksack vor einem Einkaufsmarkt stehen und ging einkaufen. Nur wenige Minuten später verließ ein Unbekannter den Markt und ließ die Tasche mitgehen. Der Unbekannte ist zwischen 20 und 30 Jahren alt und hat einen Vollbart. Er trug ein Cap mit Aufschrift, eine schwarze Weste, ein blaues T-Shirt und eine dunkle Hose. Hinweise zum Dieb nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Drogen sichergestellt

Bei der Kontrolle eines 27-Jährigen in der Marburger Straße fanden Polizisten Montagmittag Betäubungsmittel. Der in Gießen lebende Mann trug in seiner Bauchtasche geringe Mengen von Marihuana, Haschisch und Kokain. Sie stellten die Drogen sicher und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Gießen: Fahrraddiebstahl

In der Straße "Ringallee" stahlen Unbekannte am Montag (12.September) gegen 13.00 Uhr ein Fahrrad. Das rote Rad der Marke "Bocas TRK 200 Wave" stand nur wenige Minuten vor einem Haus und war mit einem Schloss gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Wohnmobil aufgebrochen

Zwischen Freitag (09.September) 18.00 Uhr und Sonntag (11.September) 09.00 Uhr hebelten Unbekannte das Seitenfenster eines auf einem Parkplatz in der Marshallstraße geparkten Wohnmobils auf. Es wurde offenbar nichts entwendet. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: In Parkhaus Mercedes touchiert

Zwischen Sonntag (04.September) 22.00 Uhr und Freitag (09.September) 13.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter beim Ein- bzw. Ausparken in einem Parkhaus in der Westanlage einen geparkten Mercedes. Als die Besitzerin zu ihrer silbernen C-Klasse zurückkam, war diese auf der hinteren, linken Seite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Ausparken VW touchiert

Zwischen Sonntag (11.September) 14.00 Uhr und Montag (12.September) 16.00 Uhr touchierte ein Unbekannter offenbar beim Ausparken im Mohrunger Weg einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem silberfarbenen Gold zurückkam, war dieser an der Heckstoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf 750 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Vorfahrt missachtet

Am Montag (12.September) gegen 12.00 Uhr befuhr eine 18-jährige in einem Mercedes die Bleichstraße aus Richtung Grünberger Straße. An der Einmündung zur Oberdorfstraße übersah die Mercedes-Fahrerin offenbar einen 71-jährigen Radfahrer, der in Richtung Bahnstraße unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Radler verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 2.050 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell