POL-GI: Zigarettenautomat in Buseck gesprengt+Bewohnerin verjagt Einbrecher+Einbrüche im Gießener Stadtgebiet+Autos in Pohlheim und Gießen aufgebrochen+Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Buseck: Zigarettenautomat gesprengt

Nachdem Unbekannte im Flößerweg in Alten-Buseck einen Zigarettenautomaten sprengten, sucht die Polizei nach Zeugen. Sonntagfrüh gegen 01.50 Uhr meldete ein Zeuge einen lauten Schlag. Polizisten stellten dort dann einen völlig zerstörten Automaten fest, der offenbar mit einer unbekannten Substanz gesprengt worden war. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Wer hat Sonntagfrüh gegen 01.50 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Bewohnerin verjagt Einbrecher

Als ein mutmaßlicher Einbrecher versuchte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen, schrie die Bewohnerin und verschreckte ihn offenbar. Am Sonntag gegen 02.00 Uhr versuchte der Unbekannte den heruntergelassenen Rollladen auf dem Balkon hochzudrücken. Die Anwohnerin bemerkte das und schrie so laut, dass der Einbrecher flüchtete. Hinweise zu dem Einbrecher nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Einbrüche im Stadtgebiet

Ein Geschäft und zwei Gaststätten gerieten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den Fokus unbekannter Diebe. Zwischen 18.00 Uhr am Donnerstag und 10.00 Uhr am Freitag stiegen die Unbekannten über ein geöffnetes Oberlichtfenster in ein Geschäft in der Johannette-Lein-Gasse ein. Mit Bargeld aus einer Kasse, zwei Spendendosen, einem Tablet und einem digitalen Musikabspielegerät flüchtete sie.

Auf Bargeld in dreistelliger Höhe hatten es Unbekannte in einem Imbiss in der Klinikstraße abgesehen. Am Freitag zwischen 00.00 und 10.00 Uhr brachen sie eine Tür auf und entwendeten aus einer Kasse das Geld.

Fast 20 Schnelltests ließen Unbekannte aus einem Imbiss in der Wolkengasse mitgehen. Am Freitag zwischen 03.10 und 03.20 Uhr brachen sie eine Tür auf. Im Gebäude versuchten sie eine Box aufzuhebeln und scheiterten. Letztendlich flüchteten sie dann lediglich mit den Schnelltests.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Pohlheim: Autos aufgebrochen

In der Straße "Am Pfahlgraben" brachen Unbekannte zwei Autos auf. Zwischen 16.00 Uhr am Freitag und 09.30 Uhr schlugen sie die Scheiben auf und durchsuchten die Fahrzeuge. Offenbar fanden sie nichts Lohnenswertes und flüchteten ohne Diebesgut. Hinweise zu den Aufbrüchen nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: PKW aufgebrochen

Bargeld, eine Handtasche und Bekleidungsstücke ließen Unbekannte aus einem im Launsbacher Weg geparkten Golf mitgehen. Die Unbekannten schlugen am Sonntag gegen 01.55 Uhr die Scheiben des weißen Kompaktwagen ein und entwendeten daraus das Diebesgut. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Geldbörse aus Rucksack gestohlen

Während ein Unbekannter am Montag gegen 23.10 Uhr einen 24-Jährigen an der Haltestelle an Busbahnhof ansprach, zog ein Komplize offenbar die Geldbörse aus dessen Rucksack. Anschließend flüchteten die Männer. Nach Angaben des Zeugen sollen die Unbekannten zwischen 20 und 25 Jahren alt sein und ein arabisches Erscheinungsbild haben. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Verkehrsunfälle

Gießen: In Parkhaus Mercedes touchiert

Zwischen Sonntag (04.September) 22.00 Uhr und Freitag (09.September) 13.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter beim Ein- bzw. Ausparken in einem Parkhaus in der Westanlage einen geparkten Mercedes. Als die Besitzerin zu ihrer silbernen C-Klasse zurückkam, war diese auf der hinteren, linken Seite beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein bislang Unbekannter befuhr am Freitag (09.September) gegen 13.50 Uhr die Falltorstraße und beabsichtigte nach links in eine Einfahrt zu fahren. Offenbar kam der Unbekannte dabei von der Fahrbahn ab und touchierte eine Straßenlaterne. Es entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Türöffnen geparkten VW touchiert

Offenbar beim Öffnen einer Fahrzeugtür schlug ein Unbekannter am Freitag (09.September) gegen 18.15 Uhr seine Fahrzeugtür gegen einen geparkten VW Kleinbus und fuhr anschließend davon. An dem silberfarbenen T5 entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Vermutlich handelt es sich um ein Fahrzeug mit Limburger Kennzeichen. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Buseck: BMW beschädigt

2.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines BMW nach einer Unfallflucht zwischen Freitag (09.September)17.00 Uhr und Samstag (10.September) 09.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Steinshütte in Alten-Buseck. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen 3er zurückkam, war dieser auf der Beifahrerseite beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Auffahrunfall

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Samstag (10.September) gegen 17.35 Uhr die Heuchelheimer Straße in Richtung B429 in Richtung Wetzlar. Offenbar übersah der Unbekannte die rote Ampel zur Auffahrt der B429 und fuhr auf einen wartenden VW auf. Durch den Aufprall wurde der VW einen Opel und einen Toyota geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.500 Euro. Der Unbekannte verließ die Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Durch Zeugen konnte der Verursacher ermittelt werden.

B3/Gießen: Verkehrsteilnehmer fahren über Warnbake

Offenbar befuhr ein LKW am Montag (05.September) gegen 15.00 Uhr die Bundesstraße 3 in Richtung Marburg, touchierte im Baustellenbereich eine Warnbake und schob sie auf die linke Spur. Anschließend fuhren mehrere Fahrzeuge über das Hindernis und es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Ausparken VW touchiert und weggefahren

Ein zunächst Unbekannter fuhr am Freitag (09.September) gegen 11.40 Uhr aus einer Parklücke in der Straße "Riversplatz". Dabei stieß der Unbekannte gegen einen geparkten VW und entfernte sich von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.250 Euro. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 79-Jährigen aus dem Landkreis Gießen.

Biebertal: Über Verkehrsinsel gefahren

Am Samstag (10.September) gegen 18.50 Uhr befuhr ein zunächst die Landstraße 3047 von Heuchelheim nach Rodheim-Bieber. Dabei verlor Unbekannte die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte zwei Verkehrsschilder. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 54-Jährigen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. Die Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch beim dem Mann. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,79 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Alkoholisiert unterwegs

Ein 24-Jähriger in einem Mercedes fuhr Sonntagnacht (11.September) gegen 01.00 Uhr offenbar unter dem Einfluss von Alkohol mit seinem Fahrzeug in der Rödgener Straße. Polizeibeamte hielten den Mercedes-Fahrer an und bemerkten frische Unfallspuren an seinem Fahrzeug. Aufgrund dessen besteht Grund zur Annahme, dass der 24-Jährige einen Unfall verursacht haben könnte. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,61 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

