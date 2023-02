Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Apolda (ots)

Eine 30-jährige Frau fuhr am Montag, den 06.02.2023 gegen 23:00 Uhr mit ihren E-Scooter auf der Erfurter Straße in Richtung Goethebrücke in Apolda. Als die Frau an einer unbekannten, männlichen Person vorbeifuhr, leerte dieser seine Bierflasche und warf sie in Richtung der 30-Jährigen auf den Boden. Der unbekannte verfehlte sein Ziel. Vereinzelte Glassplitter trafen die junge Frau, verletzt wurde sie nicht. Anschließend verschwand der Täter in unbekannte Richtung. Bisher ist das Tatmotiv unbekannt. Es handelt sich um eine ca. 165 cm große, westeuropäische, männliche Person, mit einer schwarzen Lederjacke und senkrechten gelben Streifen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell