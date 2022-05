Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Patienten ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Die Rotenburger Polizei sucht derzeit nach einem, aus dem Diakoniekrankenhaus verschwunden Mann. Der 68-Jährige befand sich seit Anfang der Woche wegen einer ernsthaften Erkrankung zur Behandlung in der Neurologie. Am Mittwochvormittag blieb der Patient einer wichtigen Untersuchung fern. Er ist behandlungsbedürftig und in ernsthafter Gefahr. Der Verschwundene wird als etwa 180 cm großer Mann mit sehr kurzen, weißen Haaren beschrieben. Vom Erscheinungsbild her, ist er deutlich übergewichtig. Er trug eine schwarze Jogginghose und hat ein Armband des Krankenhauses am Handgelenk. Er ist desorientiert und leidet unter Sprachstörungen. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0 oder über den Notruf 110.

