POL-ROW: ++ Schrottdiebe auf frischer Tat erwischt ++ Vandalismus am Wochenende - Polizei bittet um Hinweise ++ Zeugen finden leblose Radfahrerin ++ Randalierer bedroht Polizisten ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg

Schrottdiebe auf frischer Tat erwischt

Everinghausen. Am Montagvormittag sind zwei Metalldiebe auf dem Hof einer Firma für Kältetechnik an der Industriestraße beim Diebstahl von Schrott erwischt worden. Ein Zeuge bemerkte die beiden 19 und 32 Jahre alten Männer, als sie gerade Diebesgut in ihren Seat einluden und hinderte sie bis zum Eintreffen der Polizei am Verlassen des Geländes. Eine Überprüfung der Täter in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass sie wegen ähnlicher Taten bereits in Erscheinung getreten sind.

Vandalismus am Wochenende - Polizei bittet um Hinweise

Sottrum. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind vermutlich junge Leute durch den Ort gezogen und haben dabei unterschiedliche Sachbeschädigungen begangen. Im Bereich Rosenweg/Große Straße zogen sie ein Verkehrszeichen aus der Verankerung, am Friedhof hoben sie einen Gullydeckel heraus, am rückwärtigen Durchgang des Edeka-Marktes beschmierten sie einen Stromkasten mit Farbe und hinter dem Heimathaus brachen sie einen Mülleimer ab und warfen ihn in einen Teich. Vermutlich haben die Vandalen noch mehr Schaden angerichtet. Deshalb bittet die Polizeistation Sottrum unter Telefon 04264/83646-0 um Hinweise.

Zeugen finden leblose Radfahrerin

Bremervörde. Verkehrsteilnehmer haben am Montagmittag an der Umgehungsstraße/Kreisstraße 125 zwischen der B 71 und dem Kreisel an der Gnarrenburger Straße eine leblose Frau gefunden. Wie sich später herausstellte, dürfte sie aufgrund eines gesundheitlichen Problems mit ihrem Pedelec im Seitenraum zu Fall gekommen sein. Trotz der Reanimation durch die Ersthelfer und später durch Rettungskräfte, konnte in der OsteMed Klinik nur noch der Tod der 56-Jährigen festgestellt werden. Die Polizei geht derzeit nicht von einem fremden Verschulden aus.

Randalierer bedroht Polizisten

Zeven. In der Nacht zum Dienstag haben Beamte der Zevener Polizei einen Randalierer in Gewahrsam nehmen müssen. Kurz nach Mitternacht waren sie über einen betrunkenen Mann informiert worden, der vermutlich verletzt auf dem Gehweg in der Feldstraße liege. Tatsächlich traf eine Streifenbesatzung wenig später die Person in scheinbar hilfloser Lage an. Nachdem die Beamten einen Rettungswagen für den verletzten Mann gerufen hatten, richtete sich der 38-Jährige auf und bedrohte die Beamten. Dabei ging er zunächst mit erhobenen Fäusten und dann mit einer zerbrochenen Bierflasche auf sie los. Mit Unterstützung einer hinzugerufenen Besatzung konnte die Polizei den Mann in ihre Gewalt bringen. Er kam im Rettungswagen zur Behandlung in das Rotenburger Diakonieklinikum. Da sich der 38-Jährige auch dort weiterhin sehr aggressiv zeigte, wurde er im Anschluss an die ärztlichen Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam untergebracht.

Falscher Polizist fragt nach Geld und Gold

Fintel. Eine 90-jährige Frau aus Fintel hat am Montagmittag einen überraschenden Anruf von einem falschen Polizeibeamten erhalten. Der Mann meldete sich gegen 12 Uhr bei ihr und berichtete, dass es in ihrer Nachbarschaft zu einigen Vorfällen gekommen und sie deshalb in Gefahr sei. Als der falsche Polizist die Seniorin nach Geld und Gold fragte, beendete sie das Gespräch.

