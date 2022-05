Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junge Fahrerin bei Unfall verletzt ++ Radfahrerin kommt zu Fall ++

Rotenburg (ots)

Junge Fahrerin bei Unfall verletzt

Elsdorf. Am Dienstagnachmittag ist eine 20-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der K 126 zwischen Elsdorf und Nindorf verletzt worden. Die junge Frau war gegen 15 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Kreisstraße in Richtung Nindorf unterwegs, als sie aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit zwei Bäumen. Dabei zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zehntausend Euro.

Radfahrerin kommt zu Fall

Rotenburg. Bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad hat sich eine 44-jährige Rotenburgerin am Dienstagabend in der Goethestraße eine Kopfverletzung zugezogen. Die Frau war gegen 20 Uhr auf dem rechten, roten Angebotsstreifen in Richtung Mühlenstraße unterwegs. Nach eigenen Angaben sei sie auf einem Schmierfilm aus Regenwasser und Laub ins Rutschen gekommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell