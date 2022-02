Polizei Dortmund

POL-DO: Baby nach Auffahrunfall in Dortmund in ein Krankenhaus eingeliefert

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0145

Ein Baby lieferte der Rettungsdienst am Donnerstag (3.2.2022) nach einem Verkehrsunfall auf der Bornstraße/Ecke Heiligegartenstraße in ein Krankenhaus ein, da nicht auszuschließen war, dass es bei dem Auffahrunfall verletzt wurde.

Um 19.15 Uhr hielt eine 40-jährige Dortmunderin ihren VW Golf vor einer roten Ampel an der Kreuzung in Richtung Innenstadt an. Der 24-jährige Fahrer eines Smarts erkannte den Golf zu spät, unternahm vergeblich noch ein Ausweichmanöver und fuhr auf den Golf auf. Dabei verletzt er sich leicht. Die 40-Jährige blieb unverletzt. Das Baby befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls gesichert auf dem Rücksitz des Golfs.

Der Smart des Dortmunders und der VW Golf wurden abgeschleppt. Den Schaden an beiden Pkw schätzt die Polizei auf insgesamt 4000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell