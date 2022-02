Polizei Dortmund

POL-DO: Schmuck sichergestellt - Polizei sucht mit Fotos nach Besitzern

Dortmund (ots)

Die Polizei Dortmund ist auf der Suche nach den Besitzern mehrerer Schmuckstücke, die bei der Festnahme eines Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einem Betrugsversuchs gefunden wurden. Mit Fotos versuchen die Ermittler nun, die Beute einer konkreten Straftat zuzuordnen.

Gefunden wurde der Schmuck bei einem zur Tatzeit 34-jährigen Mann, der am 23. September in Dortmund-Hörde festgenommen worden war (s. Link zur damaligen Pressemitteilung am Ende des Textes). Dort hatte er nach einem betrügerischen Anruf bei einer damals 89-Jährigen die Tatbeute abholen wollen. Diese hatten den Betrug allerdings bemerkt und die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen den Mann vor ihrem Wohnhaus fest und fanden bei ihm Bargeld, Münzen und Schmuck. Teile dieser Beute konnten sie einer Betrugstat in Hamm zuordnen, die Besitzer des Schmucks blieben jedoch bis heute unbekannt.

Die Polizei fragt daher nun: Erkennen Sie die Schmuckstücke auf den beigefügten Fotos wieder? Dann melden sie sich bitte mit eindeutigem Eigentumsnachweis beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5029175

