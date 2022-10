Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Einbrüche in Waldbröl

Waldbröl (ots)

Während ein Ehepaar am Freitagabend (14. Oktober) zu Hause war, brachen Unbekannte in das Einfamilienhaus auf dem Biebelshofer Weg in Waldbröl-Hermesdorf ein. Die Diebe entkamen mit Bargeld. Zwischen 20.45 Uhr und 21.30 Uhr schoben die Einbrecher ein Rollo hoch und hebelten dann das Fenster zum Schlafzimmer auf. Die Bewohner befanden sich zu dieser Zeit im Wohnzimmer und im Wintergarten des Hauses und ahnten nichts von den Eindringlingen. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Zimmer und durchwühlten Schränke. Anschließend flüchteten die Täter unbemerkt mit ihrer Beute. Im Aspenweg brachen Unbekannte zwischen Freitag und Samstag (14./15. Oktober) in ein Haus ein. In der Tatzeit zwischen 14 Uhr am Freitag und 11 Uhr am Samstag hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Behältnisse. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

