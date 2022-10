Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer schwer verletzt!

Bergneustadt (ots)

Am 13.10.2022, gegen 15:10 Uhr befuhr ein 29-jähriger Gummersbacher mit einem Motorrad die Othestraße in Bergneustadt aus Richtung Südring kommend in Fahrtrichtung Zentrum. Der Motorradfahrer stürzte während der Fahrt aus bislang ungeklärtem Grund und zog sich eine schwere Beinverletzung zu. Er musste nach notärztlicher Behandlung am Unfallort mit einem Rettungswagen in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Die Othestraße war im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme bis 16:00 Uhr gesperrt.

