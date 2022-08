Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Raub an einem 12-jährigen Jungen - Einsatzkräfte ermitteln erfolgreich

Viersen-Süchteln (ots)

Am 28.08.2022 hat es gegen 20.00 Uhr einen Raub an einem 12-jährigen Jungen auf der Weberstaße in Viersen-Süchteln gegeben. Der Viersener fuhr mit seinem Fahrrad auf der Straße, als er von ein paar Jugendlichen an der Weiterfahrt behindert wurde. Die insgesamt drei Jugendlichen hielten den 12-Jährigen fest und stachen ihn mit einem Schlüssel in die Schulter. Daraufhin übergab der Viersener sein Fahrrad an die Jugendlichen. Der Vater des 12-Jährigen konnte die Täter mit dem Fahrrad sehen und diese zum Abstellen des Fahrrads bewegen. Daraufhin flohen die Jugendlichen aber weiter. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Einsatzkräfte die drei Täter dann finden. Hierbei handelte es sich um einen 13-Jährigen, einen 15-jährigen und einen 19-jährigen. Alle drei Viersener wurden dem Polizeigewahrsam zugeführt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden alle an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an. 02162/377-0. / AM (802)

