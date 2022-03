Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Wohnungseinbruch +++ Aurich - Einbruch in Restaurant +++ Norden - Radlader beschädigt +++ Südbrookmerland - Auffahrunfall

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Wohnungseinbruch

Unbekannte sind am Sonntag in eine Wohnung in Großheide eingebrochen. Am Vormittag verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Wiesenweg und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde unter anderem Bargeld gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Einbruch in Restaurant

In der Nacht zu Sonntag kam es in einem Restaurant in Aurich zu einem Einbruch. Unbekannte stiegen in das Gebäude eines Gastronomiebetriebs an der Emder Straße ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Norden - Radlader beschädigt

Auf einem Baustellengelände in Norden wurde ein Radlader beschädigt. Unbekannte betraten zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6.50 Uhr, eine Baustelle in der Raiffeisenstraße und schlugen die Seitenscheibe eines Radladers ein. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Sonntag in Südbrookmerland. Gegen 10.40 Uhr fuhr eine 27 Jahre alte Seat-Fahrerin auf der Tom-Brook-Straße in Richtung Rechtsupweg, als vor ihr eine Hyundai-Fahrerin nach links auf ein Grundstück fahren wollte. Die Frau im Seat bremste ab, was eine nachfolgende 30-jährige Hyundai-Fahrerin offenbar zu spät erkannte. Die Hyundai-Fahrerin fuhr auf den Seat auf, der dadurch auf den vorausfahrenden Hyundai geschoben wurde. Bei dem Unfall wurden nach ersten Erkenntnissen drei Personen verletzt.

