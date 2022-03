Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 27.03.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen -Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Beamte der PI Aurich in Südbrookmerland auf der Neuen Straße einen Pkw Hyundai. Dabei wurde bei der 27-jährigen Fahrzeugführerin aus Großheide Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter freiwilliger Alcotest verlief positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein der Frau einbehalten. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Südbrookmerland - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Auf der Emder Straße wurde am frühen Samstagabend ein Quad mit Anhänger festgestellt. Die Beleuchtung am Anhänger funktionierte nicht richtig und die Ladung auf dem Anhänger war mangelhaft gesichert. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass das Quad nicht zugelassen war. Gegen den 54-jährigen Mann aus Südbrookmerland wurde diesbezüglich ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Das Quad -Anhänger-Gespann wurde anschließend von dem Mann nach Hause geschoben.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen Pkw-Aufbrüche in Norden In der Nacht zum Samstag wurden in Norden in der Ekeler Gaste und im Buchenweg jeweils ein Pkw aufgebrochen. In beiden Fällen wurden eine Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend Wertgegenstände aus dem jeweiligen Pkw entwendet. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wende sich an das PK Norden unter Tel. 04931/9210.

Pkw-Aufbruch in Großheide

In der Nacht zum Samstag begibt sich in Großheide, Beemoorer Weg, ein bislang unbekannter Täter auf das frei zugängliche Grundstück eines größeren landwirtschaftlichen Anwesens. Dort wird zunächst ein unverschlossener PKW geöffnet und vermutlich durchsucht. Im Anschluss begibt sich unbekannter Täter zu einer unverschlossenen Garage. In der Garage befindet sich ein verschlossener PKW. Hier wird eine Seitenscheibe eingeschlagen. Es wird keinerlei Diebesgut erbeutet. Zeugen melden sich beim PK Norden unter Tel. 04931/9210.

Verkehrsunfallgeschehen

-Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen Wittmund - Fahrraddiebstahl Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, stellte ein 61-jähriger Wittmunder fest, dass sein in der Kirchstraße, vor der dortigen Gaststätte, verschlossen abgestelltes Hochrad entwendet wurde. Bei dem Hochrad handelt es sich um ein schwarzes Fahrrad der Marke "Terrabike" mit einer auffälligen Lenkertasche und einer Hupe als Klingel. Der Tatzeitraum kann auf den frühen Samstagabend zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr eingegrenzt werden. Zeugenhinweise werden durch die Polizei Wittmund unter Tel. 04462/9110 erbeten.

Wittmund - Fahrraddiebstahl vor Verbrauchermarkt Ebenfalls am frühen Samstagabend, um 21:00 Uhr, bemerkte eine 21-jährige Wittmunderin, dass ein Unbekannter ihr Fahrrad entwendet hatte, welches sie gegen 18:00 Uhr vor einem Verbrauchermarkt an der Esenser Straße abgestellt hatte. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weinrotes Damenfahrrad. Auffällig sind ein angebrachter Lenkerkorb (halbrund), ein Korb auf den Gepäckträger und ein gelber Punkt auf der Fahrradklingel. Personen, die Hinweise zur oben genannten Tat geben können, werden gebeten sich unter 04462/9110 mit der Polizei in Wittmund in Verbindung zu setzen.

Wittmund - Körperverletzung in Gaststätte Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 03:45 Uhr in einer Gaststätte in der Kirchstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde ein 31-jähriger Wittmunder durch einen männlichen, bislang unbekannten Täter mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Zuvor hatte der Wittmunder versucht, einen Streit, in welchen der Täter mit einer anderen Person geraten war, zu schlichten. Das Opfer wurde durch die Schläge leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise zur Tat und zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 04462/9110 mit der Polizei in Wittmund in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen

Ein Verkehrsunfall mit fünf verletzten Person ereignete sich am Samstagnachmittag, um 15:05 Uhr, im Einmündungsbereich der Dornumer Straße/ Norder Landstraße/ Mühlenstrich in Holtgast. Der 45-jährige Fahrzeugführer eines Renault aus dem Kreis Aurich befuhr die Norder Landstraße in Fahrtrichtung Esens und war im Begriff, diese in Fahrtrichtung Mühlenstrich nach links zu verlassen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 56-jährigen Cloppenburgers zusammen. Der Mercedesfahrer hatte zuvor irrtümlich beabsichtigt, nach rechts in den Mühlenstrich abzubiegen, dann aber seine Fahrt in Richtung Holtgast fortgesetzt, woraufhin es im Einmündungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß wurden neben den beiden Fahrzeugführern auch die beiden 15-jährigen Mitfahrer des Renault und die 51-jährige Beifahrerin des Mercedes leicht verletzt. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen an beiden Fahrzeugen mussten diese abgeschleppt werden und waren nicht mehr fahrbereit.

