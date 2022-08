Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Unbekannte entwenden VW Golf - Polizei bittet um Hinweise

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Zwischen dem 26.08.2022, 20.00 Uhr und dem 27.08.2022, 08.30 Uhr hat es einen Diebstahl eines Pkws auf der Willy-Rösler-Straße in Waldniel gegeben. Ein dort am Fahrbahnrad ordnungsgemäß geparkter VW Golf Cabrio in weiß wurde von unbekannten Tätern entwendet. Der Oldtimer hat das amtliche Kennzeichen VIE-YX 87H. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise. Falls Sie im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (801)

