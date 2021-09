Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer auf Campingplatz - Wohnwagen ausgebrannt

Rendsburg (ots)

Mit Löschschaum bekämpften 30 Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr am Mittwoch (01.09.2021) den Brand eines Wohnwagens auf dem Campingplatz in Wrohe am Westensee. Ein Camper hatte zunächst versucht das Feuer an dem benachbarten Wohnwagen zu löschen. Als die alarmierten Feuerwehren eintrafen, stand der Wohnanhänger voll in Flammen. Die Sicherheitsventile von zwei Gasflaschen ließen das Gas ausströmen und verhinderten eine Explosion. Es gelang den Einsatzkräften ein Ausbreiten des Feuers auf weitere Wohnwagen zu verhindern. Der Campingwagen brannte komplett nieder, der Zugwagen des Campers und ein benachbarter Wohnwagen wurde durch die Flammen beschädigt. Die Ursache des Feuers und die Höhe des Schadens sind noch nicht bekannt.

Eingesetzt waren die Feuerwehren Wrohe, Westensee, Felde, Achterwehr, Brux und Schierensee, sowie Rettungswagen und Polizei.

Text und Foto: Carsten Rehder

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell