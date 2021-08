Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Martin Schuldt ist neuer Wehrführer in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Wehrführer Gerrit Hilburger begrüßte am Freitagabend (27.08.2021) die Kameradinnen und Kameraden, Bürgermeisterin der Stadt Rendsburg Janet Sönnichsen, Erster Stadtrat Klaus Brunkert, Kreiswehrführer Mathias Schütte, Kreispressewart Daniel Passig, Polizeirevierleiter Matthias Gille sowie Matthias Galow und Alexander Gleser vom Fachdienst Ordnung und Verkehr zur Jahreshauptversammlung. Bürgermeisterin Sönnichsen bedankt sich für die Einladung und dankt der Feuerwehr für das ehrenamtliche Engagement : "Die Rendsburgerinnen und Rendsburger können sich auf Ihre Feuerwehr verlassen". Mathias Schütte ist stolz auf das was die Rendsburger Kameradinnen und Kameraden leisten, neben den Dienstabenden kommen noch über 400 Einsätze dazu und viele Kameraden sind zusätzlich noch als Ausbilder für den Kreisfeuerwehrverband aktiv. Matthias Gille der nun seit 1. Mai der Nachfolger von Rainer Tschirne ist, bedankt sich bei Gerrit Hilburger für die Einladung, er sei selber aktives Mitglied einer Feuerwehr in Hohenwestedt gewesen und bietet daher den Kameradinnen und Kameraden das "Du" an. Rainer Tschirne war immer für die Feuerwehr Rendsburg mit Rat und Tat da wenn man Ihn brauchte und hatte stets immer ein offenes Ohr. Auf Vorschlag wird Rainer Tschirne durch Abstimmung der Wehr zum Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rendsburg ernannt. Jens Schnittka berichtet über die 405 Einsätze im Jahr 2020. Darunter waren 5 Großfeuer, 115 Fehlalarme und 144 Technische Hilfeleistung. Bei dem Tagesordnungspunkt Wahlen war die Spannung groß, Gerrit Hilburger und Martin Schuldt ließen sich als Wehrführer aufstellen, die 63 stimmberechtigten Kameraden haben sich für Martin Schuldt mit 39 Stimmen entschieden. Ein Führungswechsel in Rendsburg : Gerrit Hilburger der nun 12 Jahre Wehrführer war gratulierte Martin und sagte zur Wehr: "meine Familie wird nun etwas mehr Zeit von mir haben". Thomas Quint wurde in die Ehrenabteilung durch seine Kameraden verabschiedet, Thomas bedankte sich bei seinen Kameraden für die schöne Zeit und fügte an: "lebt die Kameradschaft, denn nur so kann Feuerwehr funktionieren". Abschließend gab es noch Worte von Gerrit an seine Kameraden: "Danke für 12 Jahre die ich euer Wehrführer sein durfte, bleibt bei der Stange und haltet die Einsatzbereitschaft hoch. Ich möchte mich auch bei der Stadt und dem Vorstand für die Arbeit bedanken". Mit diesen Worten schloss Gerrit Hilburger die Jahreshauptversammlung.

Text und Foto: Daniel Passig

