POL-GM: Zeugen nach Unfall gesucht

Gummersbach (ots) - Bereits am 1. Oktober (Samstag) hat sich in Gummersbach-Derschlag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem die Polizei nun um Zeugenhinweise bittet. Kurz nach 18 Uhr hatte die 26-jährige Fahrerin eines Fiat 500 auf dem Gehweg der Klosterstraße in Fahrtrichtung Derschlag-Zentrum einen gestürzten Motorroller bemerkt. Die 26-Jährige hielt an, um dem augenscheinlich alkoholisierten Fahrer zu helfen. Dieser ...

mehr