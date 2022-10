Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Roller nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Gummersbach (ots)

Bereits am 1. Oktober (Samstag) hat sich in Gummersbach-Derschlag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem die Polizei nun um Zeugenhinweise bittet. Kurz nach 18 Uhr hatte die 26-jährige Fahrerin eines Fiat 500 auf dem Gehweg der Klosterstraße in Fahrtrichtung Derschlag-Zentrum einen gestürzten Motorroller bemerkt. Die 26-Jährige hielt an, um dem augenscheinlich alkoholisierten Fahrer zu helfen. Dieser richtete seinen Motorroller wieder auf, wobei dieser gegen den abgestellten Fiat stieß und einen Schaden verursachte. Anschließend fuhr der Mann mit seinem Motorroller in Richtung Derschlag-Zentrum davon. Die Zeugin konnte ein Kennzeichen mit der Städtekennung "AZ" ablesen, welches in dieser Kombination allerdings nicht ausgegeben ist. Weitere Ermittlungen der Polizei verliefen bislang negativ, so dass Zeugen gesucht werden, die Angaben zu dem Roller machen können. Der Fahrer des Rollers war etwa 1,8 Meter groß und trug eine gefleckte Tarnjacke, eine dunkle Hose sowie einen dunklen Helm. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

