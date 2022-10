Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Falsche Handwerker überlisten Senior

Marienheide (ots)

Vier vermeintliche Handwerker überredeten am Montag (10. Oktober) einen Senior aus Marienheide Reparaturarbeiten an der Dachrinne seines Hauses ausführen zu lassen. Nach Beendigung der Arbeiten verlangten sie 1.200 Euro. Die vier Männer erschienen gegen 13 Uhr unangekündigt auf dem Grundstück des Seniors im Ortsteil Dannenberg. Sie fragten, ob er eine neue Dachrinne benötige, da seine kaputt aussähe. Nachdem der Geschädigte zunächst verneint hatte, redeten die Männer weiter auf ihn ein. Schließlich ließ er das Wechseln der Dachrinne zu. Im Anschluss verlangten sie 1.200 Euro und begleitet ihn zur Bank. Dort übergab der Senior einen dreistelligen Geldbetrag, mit dem sich die Unbekannten letztlich zufriedengaben und von dannen zogen. Die Betrüger waren etwa 170 cm groß und waren mit einem weißen Kastenwagen mit einem grau/blauen Aufdruck im Heckbereich unterwegs. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02261 81990. Um sich vor solchen Maschen zu schützen, rät die Polizei nicht auf scheinbar günstige Angebote an der Haustür einzugehen. Oft werden die angebotenen Leistungen nicht fachgerecht, nicht in der erhofften Qualität und zu überhöhten Preisen angeboten und ausgeführt.

