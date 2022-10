Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: BMW auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Hückeswagen (ots)

Nach einem Unfall auf dem Parkplatz am Etapler Platz in Hückeswagen sucht die Polizei nach Zeugen. Im Tatzeitraum zwischen 11.20 Uhr und 12 Uhr am Sonntag (9. Oktober) hat ein bislang unbekannter Fahrer einen geparkten schwarzen BMW beschädigt. Der Wagen wies am hinteren Radkasten auf der rechten Seite Kratzspuren auf. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell