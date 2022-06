Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW-Aufbrüche im Innenstadtbereich

Erkelenz (ots)

Zwischen dem 08. Juni (Mittwoch), 09.45 Uhr, und dem 09. Juni (Donnerstag), 8 Uhr, kam es zu zwei PKW-Aufbrüchen. In beiden Fällen verschafften sich die Täter durch Manipulation der Türschlösser Zutritt zum Fahrzeuginnenraum. Die Tatorte befanden sich am Dr.-Josef-Hahn-Platz, wo nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen wurde, sowie auf dem Parkdeck des Parkhauses an der Neusser Straße. Dort entwendeten die Unbekannten ein fest verbautes Autoradio. Ob die Taten von denselben Tätern verübt wurden, versucht nun die Kriminalpolizei zu klären, die bereits die Ermittlungen aufgenommen hat.

