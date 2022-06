POL-HS: Ladegeräte aus Gartenlaube gestohlen

Heinsberg-Schleiden (ots) - Am 09. Juni (Donnerstag) befuhr eine 18 Jahre alte Frau mit ihrem PKW die Bundessstraße 221 aus Richtung Heinsberg kommend in Fahrtrichtung Geilenkirchen. Gegen 15.40 Uhr warf eine unbekannte Person von einer Brücke in Höhe Schleiden einen Stein auf das Fahrzeug der jungen Frau. Hierbei wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Die Person war männlich, hatte kurze dunkle Haare und trug ein ...

mehr