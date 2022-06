Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Verbrauchermarkt

Die Polizei sucht Zeugen

Erkelenz-Gerderath (ots)

Drei unbekannte Täter brachen am 09. Juni (Donnerstag) gegen 03.10 Uhr in einen Verbrauchermarkt an der Lauerstraße ein. Hierfür öffneten sie gewaltsam die Eingangstür einer angegliederten Bäckerei, um sich von dort Zugang zur Verkaufsfläche des Marktes zu verschaffen. Aus dem dortigen Kassenbereich entwendeten sie Zigaretten. Um 03.15 Uhr verließen die Einbrecher den Markt und flüchteten zu Fuß über den Parkplatz in Richtung einer Gasse. Alle drei Personen trugen helle Kapuzenpullover. Zwei waren mit einer dunklen und einer mit einer hellen Hose bekleidet. Wer hat zum in Rede stehenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise geben? Diese nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell