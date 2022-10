Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unter Alkoholeinfluss gestürzt

Wipperfürth (ots)

Ein 17-Jähriger ist am frühen Dienstagmorgen (11. Oktober) auf der B 237 in Wipperfürth-Hämmern mit seinem Kleinkraftrad gestürzt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Der junge Mann aus Kürten war gegen 01.45 Uhr aus Richtung Hückeswagen in Richtung Wipperfürth unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr in Wipperfürth-Hammern geriet er mit seinem Motoroller auf eine Verkehrsinsel und prallte dort gegen ein Verkehrsschild. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, sodass er im Wipperfürther Krankenhaus operiert werden musste. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 17-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Daher ordnete die Polizei eine Blutprobenentnahme an und stellte den Führerschein sicher.

